موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. قواعد جوجل ومعركة أبل وفورتنايت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تتزايد وتيرة الاتهامات الموجهة لشركة أبل الأمريكية، يوما بعد آخر، فما بين تشويه المنافسة العادلة وممارسة الاحتكار تتعدد القضايا.

حددت شركة جوجل عددا من المعايير والاشتراطات، في خطوة جديدة تستهدف فرض المزيد من الجدية والوضوح على التطبيقات.

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق اللاب توب Galaxy Book Flex2 Alpha الجديد القابل للتحويل بسعر يبلغ 849 دولارا أمريكيا.

أعلنت شركة فوسيل عن توسيع باقة موديلاتها من الساعات الذكية الهجين من خلال إطلاق الموديل HR Everett الجديد.

