عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية.. دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة

الأربعاء 5 مايو 2021

الخليج 365

أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الثلاثاء، دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والموافقة على تنظيمها، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".



وتعليقا على القرار، قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد بن عبد الله الجدعان، إن قرار الدمج سيسهم في تعزيز الجانب الأمني وتحسين ممارسة الأعمال وتيسير التجارة، وتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية والجمركية لقطاع الأعمال، من خلال رفع مستوى تكامل الإجراءات بين الجهتين، وتطوير منصة موحدة قائمة على التقنيات الحديثة توفر الوقت والتكلفة على العميل، مما يعزز التنافسية الاقتصادية للمملكة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد أن إنشاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد مواكباً لأبرز الممارسات العالمية الحديثة في دول العالم، حيث يهدف إلى توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، مما يرفع من فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق، وذلك لتحقيق الأهداف المنشودة.