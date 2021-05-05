شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطلق منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، منصته الجديدة للتواصل الاجتماعي تحت اسم «From the Desk of Donald J. Trump» والتي تتيح لمتابعيه مشاركة منشوراته على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، حيث حظراه قبل أشهر، بسبب تحريضه على العنف خلال أحداث الكونجرس الشهيرة.

وتسمح المنصة الجديدة التي أعلن عنها ترامب على موقعه الرسمي، للرئيس السابق نشر التعليقات والصور ومقاطع الفيديو، إلا أنها لا تحتوي على ميزة تسمح للمستخدمين بالرد أو التعامل مع منشورات ترامب.

وقال مصدر مطلع لشبكة «فوكس نيوز»: «هذا مجرد اتصال أحادي الاتجاه. هذا النظام يسمح لترامب بالتواصل مع أتباعه».

وأوضح كبير مستشاري ترامب، جيسون ميللر: «يعد موقع الرئيس ترامب على شبكة الإنترنت مصدراً رائعاً، للعثور على أحدث تصريحاته، وأبرز النقاط من ولايته الأولى في منصبه، لكن هذه ليست منصة وسائط اجتماعية جديدة. سيكون لدينا معلومات إضافية في المستقبل القريب جداً على هذه الجبهة».

وتأتي منصة ترامب الجديدة، بينما يتوقع الأربعاء المقبل، إصدار مجلس الإشراف الأعلى في «فيسبوك»، قراره بشأن التعليق الدائم لحسابات ترامب على منصاته.