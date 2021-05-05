شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي: زيادة الإرهاب الداخلي تقض مضجعي ليلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

دعا وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، الكونجرس، الثلاثاء، إلى تقديم مزيد من التمويل للتحقيق والملاحقة القضائية فيما يتعلق بالإرهاب الداخلي قائلاً، إنه يمثل تهديداً «متسارعاً» و«يقض مضجعه».

وجاء ذلك أثناء إدلاء جارلاند، بشهادته بخصوص طلب ميزانية الوزارة للسنة المالية 2022.

وقال جارلاند أمام اللجنة الفرعية للميزانية في مجلس النواب الأمريكي: «لدينا خوف متزايد من التطرف العنيف الداخلي والإرهاب الداخلي. كلاهما يقض مضجعي أثناء الليل».

ولفت جارلاند، إلى أن خطورة الأسلحة الفتاكة المتاحة لكل من الإرهابيين الأجانب والمحليين زادت وإن وزارة العدل «تضع مواردها للدفاع عن البلاد فيما يتعلق بكليهما». وتابع: «لدينا تهديد ناشئ ومتسارع».

ولم يحدد بالاسم مجموعات عنيفة، لكن أعضاء مجموعتي «براود بويز» و«أوث كيبرز» كانوا بين ما يزيد على 400 شخص أُلقي القبض عليهم بسبب الهجوم الدامي لأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس في السادس من يناير/كانون الثاني.

وتمثل جلسة الاستماع هذه أول ظهور لجارلاند أمام الكونجرس منذ إقرار تعيينه كأكبر مسؤول عن إنفاذ القانون في البلاد في مارس/آذار.