شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وأوروبا تشددان على خروج القوات الأجنبية من ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، مجدداً دعم واشنطن لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما جدد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، دعمه الحكومة الليبية في دعوتها إلى خروج المرتزقة من جميع الأراضي الليبية، في حين اتفق ملتقى الحوار الليبي على تعديل الإعلان الدستوري، الصادر في 2011، كأساس لإجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أمس الثلاثاء: «نقف مع الشعب الليبي لإيجاد حل سياسي للصراع».

جدد الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، دعمه الحكومة الليبية في دعوتها إلى خروج المرتزقة من جميع الأراضي الليبية.

وأفاد دبلوماسي أوروبي لمراسل العربية في بروكسل، أن وزراء الدفاع الأوروبيين سيبحثون الخميس، ملف المرتزقة، واستئناف تدريب خفر السواحل الليبي.

كما أضاف أن الوزراء الأوروبيين سيبحثون كذلك تعطيل تركيا التعاون بين عملية «ايريني» وأسطول الناتو في المتوسط، إضافة إلى تقوية آليات التدخل العسكري الأوروبية، مشيراً إلى أن ملف أفغانستان سيكون على الطاولة كذلك.

إلى ذلك، اتفق ملتقى الحوار الليبي على تعديل الإعلان الدستوري، الصادر في 2011، كأساس لإجراء الانتخابات المرتقبة نهاية العام الحالي وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية.

وأحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، أمس الثلاثاء، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي.

وقال بيان للبعثة الأممية: إن خطوة كوبيش جاءت بعد الانتهاء من المسودة من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من 7 إلى 9 إبريل/نيسان الماضي.

الاسترشاد بروح التسوية

وأشار البيان إلى أن كوبيش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي، «بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك»؛ كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية.

ودعا المبعوث الأممي أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية ووضع مصالح كل الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات.

وبحسب منشور لعضو الملتقى، آمال بوقعيعيص، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أوضحت أن: «القاعدة هي تعديل للإعلان الدستوري على أساسه ستقوم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن».

وتابعت: «تتكفل السلطة الجديدة المنتخبة بتشكيل لجنة للتعديلات الدستورية تعمل على المواد الخلافية بالتعاون مع هيئة صياغة الدستور، وبعد تمام التعديل، يطرحه مجلس النواب الجديد للاستفتاء، وتكون مدة مجلس النواب أربع سنوات يجب فيها إنجاز الاستفتاء».

‏تركيا: وجودنا لحماية الليبيين

واعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات من طرابلس، أمس، أن وجود الجنود الأتراك جاء من أجل حماية حقوق ومصالح الليبيين ومساعدتهم.

كما أضاف خلال لقائه الجنود الأتراك العاملين في طرابلس ضمن فعالية حضرها قادة عسكريون ليبيون على رأسهم رئيس الأركان محمد الحداد، «وجود الجنود الأتراك في ليبيا مصدره حماية حقوق وقوانين إخوانهم ومساعدتهم»، وفق تعبيره. وقال: «سنقوم بما نقدر عليه من أنشطة للتدريب والمساعدة والاستشارات، وفي مقدمتها تطهير المناطق من العبوات الناسفة والألغام».

تحذير من اشتعال الوضع

على صعيد آخر، أكد التقرير السنوي للاستخبارات الأمريكية، أن الوضع في ليبيا قد يشتعل في أي لحظة هذا العام على الرغم من التقدم السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.

وقال التقرير: إن الأزمات التي تواجه الحكومة الليبية الآن هي نفسها التي منعت الحكومات السابقة من دفع عجلة المصالحة، وزاد عليها هذه المرة ملف المرتزقة الأجانب على التراب الليبي.

إجراء الانتخابات بموعدها

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس، أنه بحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش الأوضاع في البلاد ودور مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات في ديسمبر القادم.

وأكد في بيان، ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

دعوة المنفي لزيارة الكويت

وأكدت ليبيا والكويت، أمس الثلاثاء، تمسكهما بتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في طرابلس ووزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح.

وتسلم المنفي رسالة من أمير الكويت الشيخ نوّاف الأحمد، تضمنت دعوته إلى زيارة الكويت.

وأشاد المنفي بدعوة أمير الكويت، مؤكداً تلبيتها في أقرب وقت ممكن في ظل العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين وأهمية تعزيزها بما يحقق تطلعات الشعبين. (وكالات)