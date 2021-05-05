شكرا لقرائتكم خبر عن 366 جولة تفتيشية ترصد 166 مخالفة برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

ضبطت فرق التفتيش في دائرة بلدية رأس الخيمة، خلال الحملات الرقابية في أول 20 يوماً من الشهر الفضيل، 166 مخالفة، منها 21 مخالفة رصدها قسم الرقابة والخدمات البيطرية، و85 مخالفة ضبطها قسم الرقابة الغذائية، و60 مخالفة من قبل قسم الرقابة الصحية والبيئية.

وقالت شيماء الطنيجي، مديرة إدارة الصحة العامة فـــي البلدية: إن أهـــم المخالفات، التي ضبطت فــي رمضان، هي عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وانتشار الحشرات الزاحفة والطائرة بالمنشأة، والغش التجاري، وسوء تخزين وعرض المواد الغذائية، وعدم التقيد بالنظافة الشخصية، وإنتاج وتحضير وجبات بكميات كبيرة مقابل عدم التحكم بدرجات حرارة عرضها.