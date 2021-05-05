إجازة العيد للقطاعين من 29 رمضان حتى 3 شوال

تقرر أن تبدأ إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية لعام 1442 هجري، اعتباراً من 29 رمضان وحتى 3 شوال، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

جاء ذلك في تعميم خاص أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس الثلاثاء، بشأن إجازة عيد الفطر السعيد في الحكومة الاتحادية.

وبهذه المناسبة رفعت الهيئة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلة الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليهم بوافر الصحة والعافية.

كما هنأت الهيئة شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالمناسبة.

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من 29 رمضان وحتى 3 شوال لعام 1442 ستكون إجازة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر.

جاء ذلك في تعميم أصدره ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض الصلاحيات ولقرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة لعامي 2020-2021.

وحددت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة في تعميم للدوائر الحكومية المحلية أيام عطلة عيد الفطر المبارك ابتداءً من 29 رمضان إلى 3 شوال.

ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات لقرب العيد السعيد لقيادتنا الرشيدة وإلى صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وإلى جميع العاملين في حكومة رأس الخيمة وإلى شعب دولتنا، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليمن والبركات.