شكرا لقرائتكم خبر عن علاج أمراض حساسية الأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن نجاح وحدة أمراض الصدر والحساسية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، في إجراء 191 حالة لاختبار وظائف الرئة، و116 حالة لاختبار تحسس الجلد، و95 حالة تنظير قصبي حتى نهاية عام 2020 حيث بدأ القسم بتطبيق العلاج المناعي لإزالة التحسس في أمراض التهاب الأنف التحسسي والأكزيما، والعمل على تطبيق العلاج البيولوجي لحالات الربو الشديد.

وأثنت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات على جهود وأداء وحدة أمراض الصدر والحساسية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، والكادر الطبي بشكل عام.

من جانبها، أشادت الدكتورة صفية الخاجة، مدير المستشفى بجهود وكفاءة طاقم العمل في وحدة أمراض الصدر في تشخيص هذه الحالات للأطفال في إطار حرص المستشفى على تحقيق سياسة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بتقديم أفضل الخدمات.