شكرا لقرائتكم خبر عن 17 % زيادة لميزانية «أصدقاء مرضى السرطان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

كشفت سوسن جعفر رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، أن ميزانية الجمعية ارتفعت 17٪ في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تخدم مساعي الجمعية في مساعدة المزيد من مرضى السرطان غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، وتخفيف الأعباء المادية والمعنوية التي يفرضها السرطان على المرضى وعائلاتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الذي عقد مؤخراً لمناقشة خطة عمل الجمعية للعامين المقبلين، وإعادة توزيع المناصب بين الأعضاء بعد انتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكدت سوسن جعفر حرص المجلس على مواصلة الجهود ومضاعفة وعي المجتمع حول الوقاية من مرض السرطان وتسهيل الوصول للاحتياجات الطبية اللازمة لتحسين حياة الأفراد المصابين بما يعزز من روح التعاون في المجتمع ويترجم توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس المؤسس للجمعية، التي تدعو إلى دعم الجهود المؤسسية والمجتمعية في مكافحة المرض.ويضم المجلس سوسن الفاهوم جعفر رئيس المجلس، والشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائب رئيس المجلس، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي أمين السر، ومحمد المشرخ أمين الصندوق، ونهى محمد صفر، والشيخة عائشة القاسمي، وإبراهيم الخيال، والدكتورة موزة الشحي، وميرا تريم، وخولة السركال، والدكتور عمر الحمادي.