شكرا لقرائتكم خبر عن قانون إدارة المخلفات يلزم بتوفير تدريب للعاملين بهذا النشاط.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، المرخص له بممارسة نشاط إدارة المخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين المشاركين فى مثل هذه الأنشطة، كما ألزم القانون بضرورة توفير الحماية اللازمة لكل العاملين وفقا لقانون شئون العمل.

ونصت المادة رقم 19 من قانون إدارة المخلفات، على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل

فى حين نصت المادة رقم 18 من نفس القانون، على ضرورة التزام المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون ، علي أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.