ترمب يطلق منصة إلكترونية جديدة لنشر خطاباته

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الثلاثاء، تدشين منصة لبث تعليقاته على الإنترنت على الأحداث السياسية الجارية. وأوضحت قناة "فوكس نيوز" أن فريق ترامب وضع منصة "From the Desk of Donald J. Trump" على موقع لجنة الإجراءات السياسية "Save America"، الذي تم فتحه بعد الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020.

من ناحية أخرى، قالت الشبكة الاجتماعية فيسبوك Facebook إنها ستعلن عن قرارها بشأن مصير حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن يصدر مجلس الرقابة بالشبكة الاجتماعية القرار، وهو عبارة عن هيئة مستقلة تتمتع بصلاحية كبيرة وتشرف على السياسات والمحتوى بالمنصة.

وخلال الشهر الماضي، أشار مجلس الرقابة للشبكة الاجتماعية فيسبوك إلى أنه تلقى آلاف الأسئلة بخصوص قرار تعليق حساب ترمب على فيسبوك وإنستجرام.

وكان فيسبوك Facebook قد علّق حساب ترمب لأجل غير مسمى في أعقاب الشغب الذي قام به أنصار ترامب وطال مبنى الكونجرس. وتم إيقاف حساب ترمب لأجل غير مسمى على فيسبوك وإنستجرام يوم 7 يناير، أي بعد يوم من اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس في محاولة منهم للضغط على الحكومة لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020.