من ناحية أخرى، قالت الشبكة الاجتماعية فيسبوك Facebook إنها ستعلن عن قرارها بشأن مصير حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب غدا الأربعاء.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الرقابة بالشبكة الاجتماعية القرار، وهو عبارة عن هيئة مستقلة تتمتع بصلاحية كبيرة وتشرف على السياسات والمحتوى بالمنصة.
وخلال الشهر الماضي، أشار مجلس الرقابة للشبكة الاجتماعية فيسبوك إلى أنه تلقى آلاف الأسئلة بخصوص قرار تعليق حساب ترمب على فيسبوك وإنستجرام.
وكان فيسبوك Facebook قد علّق حساب ترمب لأجل غير مسمى في أعقاب الشغب الذي قام به أنصار ترامب وطال مبنى الكونجرس. وتم إيقاف حساب ترمب لأجل غير مسمى على فيسبوك وإنستجرام يوم 7 يناير، أي بعد يوم من اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس في محاولة منهم للضغط على الحكومة لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يطلق منصة إلكترونية جديدة لنشر خطاباته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.