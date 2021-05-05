خادم الحرمين يتلقى اتصالا من إردوغان

تلقى خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، من الرئيس رجب طيب إردوغان رئيس جمهورية تركيا. وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ إردوغان، خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.
وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على تهنئته، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعا بالخير والمسرات.
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