قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة

ونقلت مصادر محلية عن رئيس بلدية عقربا غالب ميادمة، قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عددًا من منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة، وحاصرت عددًا من المصلين في أحد المساجد لفترة قصيرة.
وفي السياق ذاته اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بينهم الأخوين رداد وقاسم فوزي بني منية، وفادي أديب أحمد زياد، وما زالت تفرض حصارًا على البلدة، وتشل حركة الفلسطينيين، وتمنعهم من الدخول أو الخروج، عقب إغلاق جميع مداخلها.
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