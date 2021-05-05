صفقة طائرات رافال لمصر تعزز 3000 فرصة عمل بفرنسا

ذكرت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورانس بارلي إن صفقة بيع 30 طائرة رافال لمصر ستساعد في الحفاظ على 7000 فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات وأكدت داسو للطيران الصفقة التي تبلغ قيمتها 3.75 مليارات يورو (4.51 مليارات دولار)، والتي أعلنت عنها وزارة الدفاع المصرية في وقت سابق. وزات أسهم داسو نحو ثمانية في المئة بعد الإعلان عن الصفقة. وفي وقت سابق كشف موقع «Disclose» الاستقصائي أن فرنسا وافقت على بيع 30 مقاتلة من نوع «رافال» للحكومة المصرية في إطار صفقة تبلغ قيمتها 4.52 مليارات دولار، ويشمل الاتفاق، حسب التقرير، بين فرنسا ومصر عقودًا من شركة صناعة الصواريخ «إم. بي. دي. أيه.» وشركة «سافران» للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى. وقال الموقع إن الدولة الفرنسية ومعها بنوك «بي. إن. بي. باريبا» و«كريدي أجريكول» و«سوستيه جنرال» و«سي. آي. سي.» ستضمن ما يصل إلى 85% من تمويل الصفقة. مقاتلة رافال: طائرة حربية متعددة المهام تفوق جوي استطلاع جوي دعم جوي عن قرب إغارة على أهداف أرضية ضربات مضادة للسفن مهام الردع النووي مواصفاتها محركان سنيكما إم 8 8 السرعة القصوی: 1.8 ماك( 170 2 كلم/س) وزنها فارغ: 10 أطنان الوزن الأقصي: 24.5 أطنان الحمولة: 9.5 أطنان من الأسلحة



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