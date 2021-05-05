إدانة استخدام القوة المفرطة في كولومبيا

دان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة «الاستخدام المفرط للقوة» من قبل قوات الأمن في كولومبيا حيث سقط عدد من القتلى على مدى أيام من الاحتجاجات المناهضة لإصلاح ضريبي مقترح.
وقالت المتحدّثة الرسميّة باسم مفوّضية الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو للصحافيين في جنيف «نشعر بقلق بالغ حيال التطورات التي شهدتها خلال الليل مدينة كالي في كولومبيا، حيث فتحت الشرطة النار على متظاهرين.. لا يمكن استخدام الأسلحة لنارية إلا كملاذ أخير».
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