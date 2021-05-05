القضاء اللبناني المسيّس يعيق العدالة

أدى التدخل السياسي في القضاء اللبناني على مدى سنوات إلى إحباط التحقيقات في الفساد والعنف والاغتيالات، لذا يطالب اللبنانيون بمحاسبة السياسيين على الأزمات الكارثية في بلادهم - ليس فقط الانهيار المالي ولكن أيضًا الانفجار الكبير في ميناء بيروت الذي قتل العشرات، ودمر الكثير من العاصمة. وقد تم إلقاء اللوم في الانفجار على عدم الكفاءة والإهمال.
واليوم يخوض الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري صراعًا على السلطة منع تشكيل الحكومة لأكثر من ستة أشهر. نتيجة لذلك، لا توجد قيادة لإجراء إصلاحات لإنقاذ البلاد حتى مع انهيار قيمة العملة.
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