بايدن يحدد هدفاً كبيراً في حملة التطعيم بحلول يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - حدد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، هدفا جديدا على صعيد حملة التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

ويقضي هذا الهدف بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لسبعين في المئة من الراشدين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو المقبل.

وفي كلمة من البيت الأبيض، أعلن بايدن أيضا السعي إلى تطعيم 160 مليون أميركي بشكل تام بحلول التاريخ نفسه.

وأكد أن تحقيق هذا الهدف سيغير في شكل كبير كيفية قضاء الأميركيين لفصل الصيف المقبل.

وقال «الضوء في آخر النفق بات أكثر قوة».

وبعد مستويات قياسية من التطعيم، تراجع العدد اليومي للأفراد الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح في الولايات المتحدة، الأمر الذي أجبر السلطات على إعادة النظر في استراتيجيتها سعيا لإقناع اللامبالين والمشككين.

وبدلا من مراكز التطعيم المترامية في الملاعب، باتت السلطات تركز بشكل أكبر على العيادات النقالة وعلى تكثيف نقاط التطعيم القريبة من أماكن سكن الأميركيين.

وإذ تطرق إلى هذه «المرحلة الجديدة» أعلن بايدن استعداد الولايات المتحدة لإطلاق حملة تطعيم تشمل الفتيان في حال أجازت لهم السلطات الصحية تلقي لقاح «فايزر».

وقال: «وحدها وكالة الأدوية الأميركية ستتخذ هذا القرار»، مضيفا «ولكن أريد أن يعلم الآباء والأمهات الأميركيون أنه حين يصدر هذا الإعلان، سنكون مستعدين للتحرك فورا».