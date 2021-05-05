هجوم موسع لـ«طالبان».. وفرار آلاف الأفغان

ابوظبي - سيف اليزيد - قندهار (وكالات)

أفاد مسؤولون، أمس، بأن آلاف الأفغان أجبروا على الفرار من منازلهم جراء اندلاع معارك عنيفة بين القوات الحكومية و«طالبان»، التي شنّت هجوماً واسعاً في ولاية جنوبية، مع بدء الجيش الأميركي سحب ما تبقى من قواته في أفغانستان.

وصدت القوات الأفغانية هجمات للمتمردين على عدة نقاط تفتيش خلال الساعات الـ24 الماضية في ولاية هلمند، حيث سلم الجيش الأميركي الأحد قاعدة للقوات الحكومية، في إطار انسحابه الرسمي الذي بدأ في الأول من مايو.

وكشف سيد محمد رامين مدير شؤون اللاجئين في المنطقة: إن نحو ألف عائلة فرت من منازلها، هرباً من القتال الذي اندلع على مشارف لشكر غاه عاصمة هلمند وفي أجزاء أخرى من الولاية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت أكثر من 100 من مقاتلي «طالبان» في هلمند في الساعات الـ24 الماضية.

من جهتها، أعلنت «طالبان» أن عشرات الجنود الأفغان قتلوا في معارك. ومن المعروف أن كلا من الجانبين يبالغ في تقدير الخسائر التي تلحق بالطرف الآخر.