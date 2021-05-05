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إصابة مسلح حاول اقتحام مقر «سي آي إيه»

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ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (أ ف ب) 

ذكرت الشرطة الفيدرالية الأميركية أن رجلاً مسلحاً أصيب برصاص عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد محاولته دخول مقر وكالة الاستخبارات المركزية.
ولم يتمكن هذا الشخص مجهول الهوية، من المرور من باب الدخول الأول المؤدي إلى المجمع الواسع لوكالة «سي آي أيه» بالقرب من واشنطن. وحاول أفراد الأمن فيما بعد التفاوض معه لعدة ساعات لإقناعه بالاستسلام.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان: إن الشخص «خرج من سيارته، ومعه سلاح، واعتقلته سلطات إنفاذ القانون»، مضيفاً: «إنه أصيب ونقل إلى المستشفى».
وقال متحدث باسم «سي أي إيه»: إن الوكالة كانت على علم بالوضع خارج محيط المجمع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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