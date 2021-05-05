وفاة دبلوماسية سويسرية في إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (رويترز)

ذكرت وكالات أنباء إيرانية، نقلاً عن متحدث باسم خدمات الطوارئ، أن السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية في طهران توفيت إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية: إن موظفة في سفارتها بإيران توفيت نتيجة حادث، دون أن تحدد هوية الضحية. وأضافت: «تشعر وزارة الخارجية ورئيسها المستشار الاتحادي إنياتسيو كاسيس بالصدمة إزاء حادث الوفاة المأسوي، ويعبران عن تعازيهما الحارة للأسرة».

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي قوله: «إن عاملة تعمل في منزل السكرتيرة الأولى بالسفارة السويسرية لاحظت أنها غير موجودة في المنزل، وبعد بضع دقائق لاحظ بستاني جثة هامدة، واستدعى الشرطة».

وقال المتحدث: «لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها».

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية لأميركا في إيران، منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران منذ عام 1979.