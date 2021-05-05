واشنطن تهدد «الحوثي» بعقوبات إذا لم توقف هجوم مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أفادت مصادر إعلامية، أمس، بأن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ هدد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بفرض عقوبات إذا لم توقف الهجوم على محافظة مأرب والقبول بوقف النار.

وأكدت المصادر لقناة «العربية» أن المبعوث الأميركي أبلغ ميليشيات الحوثي عبر وسطاء في مسقط، أن عدم التعاون سيواجه بعقوبات.

وكان الناطق الرسمي باسم ميليشيات الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، محمد عبدالسلام، كشف ضمنياً عن تعثر مشاورات جماعته في مسقط مع الوسيطين الأممي مارتن جريفث، والأميركي تيم ليندركينغ؛ بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الأزمة في اليمن.

وأشار عبدالسلام في تغريدة على صفحته بموقع «تويتر»، مساء أمس الأول، إلى أن «الوسطاء يتحدثون عن معركة جزئية ويتركون اليمن المحاصر»، في تأكيد جديد على موقف جماعته الرافض وقف محاولاتها الانتحارية المستمرة من أجل السيطرة على مدينة مأرب، وهجماتها المتصاعدة ضد المدنيين والنازحين. واعتبر المسؤول في ميليشيات الحوثي الإرهابية أن «هذا العرض فيه اختزال للصراع، ولا يعالج مشكلة بل يفاقمها، ولا يفيد في تحقيق سلام بل يطيل أمد الحرب»، بحسب تعبيره.

ويعطي المقترح الأممي المدعوم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، أولوية لوقف هجوم الحوثيين على مأرب، جنباً إلى جنب مع إجراءات لخفض القيود على سفن الوقود المتجهة إلى موانئ الحديدة ومطار صنعاء الدولي، وتحييد الاقتصاد، ودفع رواتب الموظفين ضمن خطة تفضي إلى وقف شامل لإطلاق النار، والانتقال إلى مفاوضات أوسع لتقاسم السلطة. وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر أن السلام الذي يستند إلى المرجعيات الدولية الثلاث، ويحافظ على البلاد موحدة هو هدف وغاية القيادة السياسية في اليمن. ورحب بن دغر خلال لقائه أمس، السفير المصري غير المقيم لدى اليمن أحمد فاروق، بدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لليمنيين بالبحث في شؤون بلدهم، وأخذ زمام المبادرة والتصدي لحل المشكلات، مثمناً الموقف المصري الثابت تجاه الشعب اليمني في أزمته الراهنة ودور مصر في التخفيف من معاناة اللاجئين اليمنيين الذين لجأوا إليها.

كما استعرض الجانبان آخر التطورات على الساحة الوطنية، في جوانبها السياسية والأمنية والإنسانية.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن استمرار دعم جمهورية مصر العربية للشرعية، والشعب اليمني، والحكومة اليمنية، ودعم جهود السلام، حتى يتحقق الاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكداً تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين.