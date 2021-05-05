بايدن يعرب عن أمله بلقاء بوتين قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، عن أمله بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قريباً.

وقال بايدن، رداً على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين خلال زيارته المرتقبة إلى أوروبا، "هذا ما آمل به وأتوقعه"، مضيفاً "نعمل على هذا الأمر".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأميركي في منتصف شهر يونيو المقبل أول زيارة خارجية له تشمل المملكة المتحدة ثم بلجيكا للمشاركة في قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي وبهدف لقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

واقترح بايدن، منتصف أبريل، على بوتين أن يلتقيا.

وأبدت موسكو اهتماماً بهذا العرض، ولكن سرعان ما تبادل البلدان عقوبات وعقوبات مضادة.

رغم ذلك، أكد الكرملين نهاية أبريل أن "مواعيد ملموسة" هي قيد الدرس.

وهناك ملفات خلافية عدة بين واشنطن وموسكو بدءاً بأوكرانيا واتهامات التدخل في الانتخابات وشن هجمات إلكترونية.