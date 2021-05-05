بدء مناقشات الأساس الدستوري للانتخابات الليبية بعد العيد

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أحال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، أمس، مسودة مقترح بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وبحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا، قدمت المسودة اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، عقب اجتماعها في تونس العاصمة في الفترة من السابع إلى التاسع من أبريل الماضي، فيما أشاد كوبيش بجهود اللجنة، لاسيما فريق الصياغة والمقررين على «إنجازاتهم الممتازة».

وأشار البيان إلى أن كوبيش سيدعو إلى جلسة عامة افتراضية لملتقى الحوار السياسي بعد فترة وجيزة من عطلة عيد الفطر المبارك، كي يتسنى للملتقى مناقشة مسودة مقترح اللجنة القانونية، داعياً أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى الاسترشاد في مناقشاتهم بروح التسوية، ووضع مصالح كل الليبيين والأجيال القادمة فوق كل الاعتبارات.

وكانت عضو اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص، أشارت إلى أن القاعدة الدستورية التي تم وضعها هي تعديل للإعلان الدستوري، وعلى أساسه ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويؤجل الاستفتاء على مسودة الدستور في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل، بحث رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش أداء حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية، ودور مجلس النواب الليبي المهم خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس البرلمان الليبي على ضرورة الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، موضحاً أنه في حال توافق «ملتقى الحوار» على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات يتم إحالتها للبرلمان الليبي لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري.

وفي طرابلس، تسلم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد الصباح، رسالة خطية موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي من سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وجه خلالها الدعوة للمنفي لزيارة دولة الكويت.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، على ضرورة دعم الحكومة الليبية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مشدداً على بذل كل الجهود الممكنة من أجل استمرار مناخ الهدوء في ليبيا إلى حين إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.