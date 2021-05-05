أردوغان يبحث مع الملك سلمان العلاقات الثنائية بين البلدين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ 57 دقيقة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال العلاقات بين البلدين. دون أن تذكر المزيد من التفاصيل .

وأوضح البيان، أن الرئيس أردوغان والملك سلمان بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية.

وبحث الجانبان الخطوات الواجب اتخاذها لتعزيز التعاون المشترك إلى جانب تقييم العديد من القضايا بين البلدين.

واتفق الزعيمان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

كما هنأ الرئيس التركي الملك سلمان باقتراب ليلة القدر وكذلك بعيد الفطر المبارك، وفق المصدر نفسه.