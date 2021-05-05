الصحة العالمية تمنح لقاح “سينوفارم” ضد كورونا ترخيص الاستخدام الطارئ

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

منحت اللجنة الاستشارية بمنظمة الصحة العالمية،الثلاثاء، لقاح “سينوفارم” الصيني المضادّ لفيروس كورونا المستجد ترخيص الاستخدام الطارئ.

وتعد هذه التوصية هي الأولى التي يتم فيها الاقتراب بإدراج لقاح صيني على الإطلاق على ما تسمى “قائمة استخدام الطوارئ” لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، وستؤدي إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

وأشارت اللجنة الاستشارية بالمنظمة في تقريرها، الثلاثاء، إلى فعالية اللقاح مع البالغين (من 18 إلى 59 عاما): “نحن على ثقة تامة من أن جرعتين من لقاح سينوفارم فعالان في الوقاية من كوفيد-19″، مشيرة إلى مستوى عالي من الثقة في اللقاح.

وقالت اللجنة الاستشارية إنّ فريق الخبراء التابع لها بشأن التطعيم خلص إلى أنّ فاعلية اللقاح في الأفراد فوق سن 18 عاما بلغت 90% فيما بلغت في الأفراد فوق سن 60 عاما 91%.

وأشار التقرير إلى أن من بين 1.1 مليون جرعة جرى توزيعها في الصين، عانى 74 شخصا من أعراض بسيطة مرتبطة بالتطعيم وكانت أكثرها شيوعًا هي الشعور بالدوار والصداع، والإرهاق والغثيان، والحمى، والتقيؤ في حالات محدودة للغاية.

وفي حال إقراره، سيكون سينوفارم الصيني، هو اللقاح الخامس المضاد لفيروس كورونا الذي يحصل على إجازة من المنظمة الأممية.