رسمياً.. نتنياهو يبلغ الرئيس الإسرائيلي فشله بتشكيل حكومة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ ساعتين

بعد انقضاء المهلة القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس رؤوبين ريفلين فشله بتشكيل حكومة.

وجاء قرار نتنياهو قبل 3 دقائق من انتهاء المهلة التي منحه ريفلين إياها لتشكيل حكومة وهي 28 يوما.

ولم يطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي تمديد المهلة لمدة 14 يوما إضافية.

وحمل حزب “الليكود”، الذي يقوده نتنياهو مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة على زعيم حزب “يمينا” اليميني نفتالي بينيت.

وقال الليكود في بيان : “بسبب رفض بينيت الالتزام بحكومة يمينية، الأمر الذي كان سيؤدي بالتأكيد إلى تشكيل حكومة مع إضافة أعضاء كنيست آخرين، أعاد رئيس الوزراء نتنياهو التفويض إلى الرئيس”.

ومن جهته فقد أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إن ريفلين سيبدأ الأربعاء مشاورات مع الأحزاب حول جهود تشكيل الحكومة.

وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان تلقته “العين الإخبارية”: “انتهت فترة الـ 28 يومًا المنصوص عليها في القانون الأساسي: الحكومة، التي منحت لرئيس الوزراء عضو الكنيست بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، بحلول منتصف الليل”.

وأضاف في البيان: “قبل منتصف الليل بقليل، أعلن نتنياهو أمام منزل الرئيس أنه لم يتمكن من تشكيل حكومة، وبالتالي فهو يعيد التفويض إلى الرئيس”.

وتابع “غدا (الأربعاء) في الصباح سيكون منزل الرئيس على اتصال بالأحزاب بخصوص استمرار تشكيل الحكومة”.

ورجحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يكلف ريفلين زعيم حزب (هناك مستقبل) الوسطي المعارض يائير لابيد بتشكيل حكومة.

وفي حال تم تكليف لابيد بتشكيل الحكومة فإنه سيكون أمامه 28 يوما غير قابلة للتمديد من أجل إنجاز هذه المهمة.

وفي حال فشل لابيد فأن الرئيس الإسرائيلي يطلب من الكنيست الإسرائيلي إما أن يتفق على نائب قادر على جمع تأييد 61 نائبا لتشكيل حكومة او تحديد موعد لانتخابات مبكرة.ويسمح القانون الإسرائيلي للرئيس بتمديد مهلة المكلف الأول بتشكيل الحكومة في حال وجود مؤشرات حول تقدم يستدعي عدة أيام إضافية.

وكانت إسرائيل شهدت 4 عمليات انتخابية في غضون عامين، فيما تلوح انتخابات خامسة بالأفق ما لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة.