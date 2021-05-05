جريمة أخرى بحق اليمن.. الحوثيون ينهبون الخزينة والاحتياطي لتمويل هجماتهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 11:35 مساءً

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن قيام الحوثيين بأكبر جريمة بحق اليمن والاقتصاد اليمني.

فقد أكد الإرياني في سلسلة تغريدت عبر تويتر، الثلاثاء، أن الحوثيين ينهبون الخزينة والاحتياطي النقدي ويصادرون مدخرات اليمنيين، وانهم يستخدمون الأموال المنهوبة للإضرار بأمن اليمن.

كما كشف أن زعيم المليشيا المدعومة من إيران وجه بصرف مئات الملايين من الريالات حصريا لأتباعه من محافظة صعدة، وذلك في وقت يعاني فيه الملايين من المواطنين في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته من الفقر والجوع، وفقاً لقوله.

كذلك تابع أن الميليشيا تتسبب في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفتها تقارير الأمم المتحدة.

وأوضح أن مليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها.

كما أوقفت مرتبات الموظفين وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.

إلى ذلك، كشف أن الميليشيا وجهت المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه “المجهود الحربي”.

واستمرت بتصعيد حربها المتواصلة على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الإرهابية، وتنفيذ سياسات إيران التخريبية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، بحسب التغريدات.