اتصال هاتفي بين بايدن وبن زايد.. إليكم أبرز ما تم التباحث فيه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 مايو 2021 01:18 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - مايو - 2021 11:20 مساءً

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث أهم القضايا المشتركة وتطورات المنطقة.

وفي بيان للبيت الأبيض، أشار إلى أن بايدن أكد لابن زايد دعمه لاتفاقية تطبيع العلاقات بين أبوظبي وإسرائيل.

وجاء في البيان الصحفي الذي نشره البيت الأبيض أن بايدن والشيخ محمد بن زايد “ناقشا التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك أفغانستان والتهديدات النووية والإقليمية التي تتسبب بها إيران”.

وأضاف البيت الأبيض في البيان أن الرئيس الأمريكي وولي عهد أبوظبي ناقشا “عملية خفض التصعيد والسلام في الشرق الأوسط”.

وأشاد بايدن في هذا الإطار باتفاقية تطبيع العلاقات بين أبوظبي وإسرائيل مشيرا إلى أنه يدعم بشكل كامل تعزيز وتوسيع هذه الاتفاقيات.

وهنأ بايدن محمد بن زايد بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها البلدين في قضايا الفضاء والمناخ والدفاع والأمن.

كما اتفق بايدن وبن زايد على ضرورة العمل معا لتسوية النزاعات، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي في إثيوبيا.