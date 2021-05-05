عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية وأمريكا.. مباحثات حول التطورات الإقليمية والدولية

الثلاثاء 4 مايو 2021

الخليج 365

بحثت السعودية وأمريكا المستجدات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير من نائبة وزير الخارجية الأمريكي وندي تشيرمان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والأحد الماضي، التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي في الرياض مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شولين والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل التعاون في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى سبل التعاون في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تم استعراض أواصر العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.