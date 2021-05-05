حقوق الإنسان تتصدر مباحثات مجموعة السبع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وزارة الخارجية البريطانية أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع سيناقشون حقوق الإنسان والتهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية، في اليوم الثاني من اجتماع خاص في لندن. وينعقد الاجتماع وجها لوجه قبل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في يونيو في مقاطعة كورنوال الإنجليزية. والتقى ممثلون عن الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي أمس وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وعقب المباحثات عقد وزراء الخارجية مناقشة على العشاء مع الدول التي تتم استضافتها وهي الهند وأستراليا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وبروناي، وهي الدولة التي ترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا العام.

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