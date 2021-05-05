شكرا لقرائتكم خبر أسطوانات أكسجين مفخخة في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن العراق أمس العثور على أسطوانات أكسجين مفخخة وعبوتين ناسفتين بمحافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم، «إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتطهير المنطقة جنوب مدينة الموصل». وأضاف البيان «إن القوة عثرت على كمية من أسطوانات الأكسجين المفخخة، وتم تفجيرها من مفارز المعالجة».

وأشار إلى أن قوة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى عثرت على قذيفتي هاون 180 ملم وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع، حيث تم تفجيرهما.