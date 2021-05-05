تجدد الاشتباكات السودانية الإثيوبية في الفشقة

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ونقل موقع (سودان تريبيون) عن مصادر موثوقة القول «إن ميليشيات إثيوبية مسلحة توغلت بعمق عشرة كيلومترات داخل الأراضي السودانية قبل يومين في مناطق غابة الكردية وكمبو بالفشقة الكبرى المحاذية لإقليم تيجراي بإثيوبيا، ولفت مزارعون إلى عودة انتشار الميليشيات الإثيوبية في المناطق التي يجري فيها تحضير الأراضي للزراعة.
وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.
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