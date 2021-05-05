30 طائرة رافال مقاتلة تدعم الجيش المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العميد تامر الرفاعي أمس، أن مصر وقعت اتفاقا مع فرنسا لتزويد الجيش المصري بـ 30 طائرة مقاتلة جديدة من طراز «رافال».

وقال المتحدث في بيان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) «في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد (30) طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة (داسو أفياسيون) الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى (10) سنوات».

وأضاف «وكانت مصر وفرنسا قد أبرمت خلال عام 2015 عقدا لتوريد (24) طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية».

وأشار إلى أن الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلا عن امتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب الكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة واقتدار».