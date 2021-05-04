‏الارياني: ممارسات مليشيا الحوثي جزء من سياسات الافقار والتجويع المتعمد بحق المواطنين

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

اكد معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني، ان ممارسات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، جزء من سياسات الافقار والتجويع المتعمد بحق المواطنين في مناطق سيطرتها .



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان زعيم مليشيا الحوثي وجه مليشياته بصرف مئات الملايين من الريالات حصرياً لأتباعه من محافظة صعدة، بينما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته يتضورون فقراً وجوعاً، في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفتها تقارير الأمم المتحدة .

واشار الارياني الى ان مليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، واوقفت مرتبات الموظفين منذ ستة اعوام، وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الانسانية .

‏وقال الارياني" ان مليشيا الحوثي الارهابية وجهت المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والايرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه "المجهود الحربي" وتصعيد حربها المتواصلة على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الارهابية، وتنفيذ سياسات ايران التخريبية للاضرار بأمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية".