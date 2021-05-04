شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جدد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تأكيد عدم تغير موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: موقفنا لا يتغيّر، جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، مفيدًا أن الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وتعرض أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.
وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا عن أي اتفاقيات تتوصل إليها الأطراف عبر مفاوضات.
وردّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو، أبان دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق الاقتراع، معرباً عن أمله في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن الفلسطينيون من الاقتراع.