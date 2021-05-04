شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد عدم قانونية أنشطة الاستيطان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جدد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، تأكيد عدم تغير ‏موقف الأمم المتحدة بشأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، بما فيها الإجلاء ‏والهدم، وأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.‏

وقال دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي: موقفنا لا يتغيّر، جميع الأنشطة ‏الاستيطانية، بما فيها الإجلاء والهدم هي غير قانونية بموجب القانون الدولي، مفيدًا أن ‏الأمم المتحدة على دراية بالوضع الجاري في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية وتعرض ‏أسر فلسطينية للتهجير، وتتابع ذلك عن كثب.‏

وأشار إلى قرار مجلس الأمن 2334، مفيدًا أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغيير ‏يطرأ على حدود 1967 بما فيها ما يتعلق بالقدس، عدا عن أي اتفاقيات تتوصل إليها ‏الأطراف عبر مفاوضات.‏

وردّا على أسئلة تتعلق بإرجاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو، أبان ‏دوجاريك أن ما هو مهم هو أن يقدر الفلسطينيون على التعبير عن رغبتهم عبر صناديق ‏الاقتراع، معرباً عن أمله في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالانتخابات حتى يتمكن ‏الفلسطينيون من الاقتراع.‏