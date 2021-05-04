شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة بالمستندات.. المليشيا تصرف مئات الملايين لأتباعها في صعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فضائح الحوثي بالمستندات، مؤكدًا أن زعيم المليشيا المدعومة من إيران وجه مليشياته بصرف مئات الملايين من الريالات حصريا لأتباعه من محافظة صعدة، بينما الملايين من المواطنين في العاصمة المختطفة وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته يتضورون فقرا وجوعا، في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفتها تقارير الأمم المتحدة.

وأضاف "الإرياني": "نهبت مليشيا الحوثي الخزينة العامة، والاحتياطي النقدي والايرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، وأوقفت مرتبات الموظفين منذ 6 أعوام، وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية".

وتابع: "وجهت مليشيا الحوثي الإرهابية المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والايرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه "المجهود الحربي" وتصعيد حربها المتواصلة على اليمنيين، وتمويل أنشطتها الإرهابية، وتنفيذ سياسات إيران التخريبية للإضرار بأمن واستقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية".