شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جهاز و«ريدمسفير».. أمريكا تدعم الهند بـ 6 شحنات طبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة أرسلت ست شحنات من المساعدات الطبية إلى الهند، لمساعدتها على مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب ارتفاع معدل الإصابات والوفيات جرّاء الوباء في الهند بشكل غير مسبوق.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي اليوم، أن الشحنات الأمريكية للهند تضمّنت مساعدات طبية ومعدات وأجهزة فحوصات، إلى جانب توفير أكثر من 500 أسطوانة أوكسجين للصليب الأحمر الهندي.

وأشارت إلى أن المساعدات تضمنت أكثر من مليون جهاز فحص سريع، وعقار "ريدمسفير" لمساعدة المرضى الذي يعانون من المضاعفات نتيجة إصابتهم بالفيروس.