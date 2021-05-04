شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في مناقشة الوضع الإنساني بميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏‏عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم، الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل غير الرسمية ‏بشأن ميانمار بحضور مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق ‏الإنسان في ميانمار توماس أندروز.‏

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن في ميانمار واستجابة المجتمع الدولي ‏للحالة في فيها، وبحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب الجائحة، ومناقشة ‏آخر التطورات السياسية الحالية والوضع الإنساني لأقلية الروهينجا ‏المسلمة.‏