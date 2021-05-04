شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في مناقشة الوضع الإنساني بميانمار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم، الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل غير الرسمية بشأن ميانمار بحضور مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن في ميانمار واستجابة المجتمع الدولي للحالة في فيها، وبحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب الجائحة، ومناقشة آخر التطورات السياسية الحالية والوضع الإنساني لأقلية الروهينجا المسلمة.