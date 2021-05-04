اخبار العالم

«المعلمي» يشارك في مناقشة الوضع الإنساني بميانمار

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يشارك في مناقشة الوضع الإنساني بميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ‏‏عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم، الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل غير الرسمية ‏بشأن ميانمار بحضور مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق ‏الإنسان في ميانمار توماس أندروز.‏

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن في ميانمار واستجابة المجتمع الدولي ‏للحالة في فيها، وبحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب الجائحة، ومناقشة ‏آخر التطورات السياسية الحالية والوضع الإنساني لأقلية الروهينجا ‏المسلمة.‏

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا