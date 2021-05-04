شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسحب 6% من قواتها في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية أنهت سحب نحو ستة في المائة من القوات الأمريكية في أفغانستان.

وقالت القيادة في بيان صادر اليوم: إن الولايات المتحدة أتمّت سحب ما يعادل ستين حمولة من طائرة (C-17)، وحولت أكثر من 1300 قطعة من المعدات إلى الائتلاف، وسلّمت رسمياً منشأة واحدة للجيش الأفغاني.

وأشار البيان إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، ستقوم بتقديم المعلومات أسبوعياً حول آخر تطورات عملية الانسحاب من أفغانستان.