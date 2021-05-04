انت الان تتابع خبر ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-04 | 22:53
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قاد النجم الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي.
وسجل هدفي السيتي رياض محرز في الدقيقتين (11- 63)، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه (2-1).
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