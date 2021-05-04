اخبار العالم

ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-04 | 22:53

ثنائية محرز تقود مانشستر سيتي لنهائي أبطال أوروبا

862 مشاهدة

قاد النجم الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي ، وذلك بعد تغلبه على ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد في إياب نصف النهائي.

وسجل هدفي السيتي رياض محرز في الدقيقتين (11- 63)، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى النهائي بعد فوزه في مباراة الذهاب خارج أرضه (2-1).

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا