اعتقال شخص يلقي نفسه أمام سيارات المواطنين لابتزازهم في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، الثلاثاء، عن اعتقال شخص يلقي نفسه أمام سيارات المواطنين لابتزازهم.

وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز قسم شرطة الاعظمية القت القبض على متهم يقوم بالاحتيال على المواطنين من خلال رمي نفسه امام سيارات المواطنين ويقوم باخذ مبالغ نقدية لقاء عدم اقامة الشكوى عليهم".

وأضاف البيان أنه "بعد ورود عدة اخبارات وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الاعظمية لغرض الاطاحة بهذا المتهم وبالفعل تم التعرف على المتهم والقاء القبض عليه واعترف صراحة بقيامه بتسع عمليات في مناطق الكرادة والدورة والشعب وشارع المغرب"، مشيرا الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".