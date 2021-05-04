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الحكومة الألمانية تعلن تخفيف الإجراءات على جميع من تلقى طعوماً كاملة ضد كورونا

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقى طعوماً كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع. ويسري القرار أيضاً على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.

ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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