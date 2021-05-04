شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة الألمانية تعلن تخفيف الإجراءات على جميع من تلقى طعوماً كاملة ضد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقرت الحكومة الألمانية تخفيف الإجراءات على جميع من تلقى طعوماً كاملة ضد فيروس كورونا ابتداء من نهاية الأسبوع. ويسري القرار أيضاً على من تعافى من المرض بعد إصابته بالفيروس.



ومن المنتظر أن يصوت البرلمان إضافة إلى مجلس الولايات على هذا القرار قبل دخوله حيز التنفيذ. وجاء قرار الحكومة رغم معارضة بعض الأحزاب، على اعتبار أنه يقسم المجتمع إلى قسمين ويظلم من لم يصله دور التلقيح ضد الفيروس.