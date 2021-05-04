شكرا لقرائتكم خبر بلينكن: مصرون على إعادة كل أمريكي محتجز في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده تصر على إعادة كل أمريكي محتجز في إيران إلى واشنطن، وأن هذا الأمر يبقى من اهتمامات الإدارة الأمريكية دائما، منوها إلى أن التقارير عن صفقات لإطلاق سراح سجناء في إيران غير صحيحة.

وشدد في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على العمل الوثيق ما بين واشنطن ولندن، وتلاقي وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة.

وقال بلينكن على هامش عرضه لمجموعة السبع سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «إنه لا حليف أوثق للولايات المتحدة من بريطانيا» وأنهما ملتزمتان بميثاق حلف الناتو، معربا عن شكره لهم لدعمها محاسبة روسيا.

وحول ملف الانسحاب من أفغانستان، قال بلينكن «إنه بانسحابنا نحن لا نفك الارتباط معها بل سنعزز علاقاتنا الدبلوماسية وستستمر مساعداتنا لها»، ومؤكدا أن واشنطن تتشاور مع حلفائنا بشأن هذا الملف.

ودعا بلينكن كوريا الشمالية لاغتنام الفرصة المتاحة أمامها والتزامها بمسار دبلوماسي في ملف نزع سلاحها النووي التام من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن واشنطن أنهت مراجعة سياستها الخارجية تجاهها.