شكرا لقرائتكم خبر بلينكن: مصرون على إعادة كل أمريكي محتجز في طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشدد في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب، على العمل الوثيق ما بين واشنطن ولندن، وتلاقي وجهات النظر حول عدد من القضايا الهامة.
وقال بلينكن على هامش عرضه لمجموعة السبع سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، «إنه لا حليف أوثق للولايات المتحدة من بريطانيا» وأنهما ملتزمتان بميثاق حلف الناتو، معربا عن شكره لهم لدعمها محاسبة روسيا.
وحول ملف الانسحاب من أفغانستان، قال بلينكن «إنه بانسحابنا نحن لا نفك الارتباط معها بل سنعزز علاقاتنا الدبلوماسية وستستمر مساعداتنا لها»، ومؤكدا أن واشنطن تتشاور مع حلفائنا بشأن هذا الملف.
ودعا بلينكن كوريا الشمالية لاغتنام الفرصة المتاحة أمامها والتزامها بمسار دبلوماسي في ملف نزع سلاحها النووي التام من شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن واشنطن أنهت مراجعة سياستها الخارجية تجاهها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: مصرون على إعادة كل أمريكي محتجز في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.