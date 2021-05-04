اشتباك يقتل عنصرا أمنيا بإيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قائد فوج قوات الحدود في محافظة كردستان غرب إيران أمس مقتل أحد عناصر الفوج في منطقة مريوان الحدودية التابعة للمحافظة المتاخمة للحدود مع العراق. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن العميد علي رضا مرزباني القول «إن العنصر لقي حتفه خلال اشتباك مع مسلحين». وكان عنصران من الحرس الثوري الإيراني لقيا حتفهما خلال اشتباك مع مسلحين في منطقة مريوان قبل نحو أسبوعين.

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