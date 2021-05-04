شكرا لقرائتكم خبر مورفي: الاتفاق النووي سينهي الحرب باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، أن العقوبات الأمريكية على إيران ستجعل من (الصعب) التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن، وفقا لما ذكرت مجلة (نيوزويك).

وأكد خلال جولة قام بها إلى سلطنة عمان وقطر والأردن لمناقشة الحلول السياسية لإنهاء الحرب في اليمن الذي يقوده التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ضد ميليشيات الحوثي المتمردة الموالية لإيران، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اتخذت خطوات ملموسة في الفترة الأخيرة لنزع فتيل التوترات في المنطقة.

وتابع «طالما أننا ما زلنا نفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني فسيكون من الصعب دفع الحوثيين إلى قبول وقف إطلاق النار».

وأضاف «إن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، في 2018، مهم للغاية وقد يكون عاملا حاسما لإحلال السلام في اليمن».

ولفت السيناتور الديمقراطي إلى إنه بدون الاتفاق النووي، سيرى الإيرانيون في اليمن فرصة لإيذاء الولايات المتحدة وإيذاء حلفائنا.

وفي فبراير، أعلن بايدن انتهاء دعم الولايات المتحدة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن ودعا إلى وقف إطلاق النار الذي قبلت به الرياض بعد تقديم مبادرة من قبلها رفضتها الميليشيات الحوثية.

وفيما يتعلق بالعقوبات على إيران، قالت وزارة الخارجية الأمريكية «إن الولايات المتحدة فرضت قيودا على الأنشطة مع إيران بموجب سلطات قانونية مختلفة منذ عام 1979، بعد الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران».