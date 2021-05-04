شكرا لقرائتكم خبر عن فوز اليمين في انتخابات منطقة مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مدريد - أ ف ب

حقق اليمين الإسباني وزعيمته الصاعدة إيزابيل دياز أيوسو، الثلاثاء، فوزاً في انتخابات منطقة مدريد، ما كبّد الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هزيمة كبرى، وفق نتائج جزئية.

وأظهرت نتائج فرز أكثر من 50% من بطاقات الاقتراع، أن رئيسة المنطقة المنتهية ولايتها، والعضو في الحزب الشعبي ضاعفت غلّتها مقارنة بالانتخابات الماضية التي أجريت في 2019، ونالت 63 مقعداً من أصل 136 يتألف منها البرلمان المحلي، فيما خسر الحزب الاشتراكي 11 مقعداً واكتفي بـ26.

وشوهدت صفوف انتظار طويلة أمام بعض مكاتب الاقتراع حتى قبل أن تفتح أبوابها عند الساعة التاسعة صباحاً. وقال العديد من الناخبين إنهم يريدون التصويت قبل التوجه إلى العمل.

وهذه هي أول انتخابات منذ تفشي كورونا في مارس/آذار من العام 2020 في مدريد التي تضررت بشدة جراء الوباء، وجاء تصويت سكان مدريد وضواحيها، لتجديد برلمانهم المحلي في اختبار أملت السلطة والمعارضة على حد سواء في تحويله إلى انتصار قبل سنتين من الانتخابات العامة. وكانت استطلاعات الرأي توقعت هزيمة كبرى للحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز وحليفه من اليسار المتشدد «بوديموس».