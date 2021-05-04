شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة العليا في الأرجنتين تلغي قراراً رئاسياً بإغلاق المدارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس - رويترز

قضت المحكمة العليا في الأرجنتين، الثلاثاء، بإلغاء قرار الرئيس ألبرتو فرنانديز، بشأن إغلاق المدارس في العاصمة بوينس آيرس وسط زيادة في إصابات فيروس كورونا، وأيدت موقف حكومة المدينة التي تسعى إلى استمرار الفصول الدراسية.

ونص حكم المحكمة العليا، على أن المرسوم الرئاسي الصادر في أبريل/ نيسان يشكل انتهاكاً للحكم الذاتي المنصوص عليه قانوناً لمدينة بوينس آيرس، والذي يقضي بأن حكومة المدينة هي السلطة المسؤولة عن تحديد ما إذا كان ينبغي إغلاق المدارس من عدمه.

وكان فرنانديز أمر بإغلاق المدارس في العاصمة والمناطق المحيطة بها بشكل مؤقت وسط الموجة الثانية الحادة من إصابات ووفيات كوفيد-19، حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، في بادئ الأمر ثم مددها حتى 21 مايو/ أيار المقبل.

لكن حكومة مدينة بوينس آيرس طعنت أمام المحكمة العليا في قرار الرئيس.