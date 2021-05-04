شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يسعى إلى تلقيح 70% من الراشدين ضد كورونا بحلول يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، هدفاً جديداً على صعيد التلقيح ضد فيروس «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل ل 70 % من الراشدين بحلول العيد الوطني في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

وفي كلمة من البيت الأبيض، أعلن بايدن، السعي إلى تلقيح 160 مليون أمريكي في شكل تام بحلول التاريخ نفسه. ولفت إلى أن تحقيق هذا الهدف سيغير في شكل كبير كيفية تمضية الأمريكيين لفصل الصيف، وقال: «الضوء في آخر النفق بات أكثر قوة».

وبعد تطرقه إلى هذه «المرحلة الجديدة»، أعلن بايدن استعداد الولايات المتحدة لإطلاق حملة تلقيح تشمل الفتيان في حال أجازت لهم السلطات الصحية تلقي لقاح «فايزر». وأضاف: «وحدها وكالة الأدوية الأمريكية ستتخذ هذا القرار»، مضيفاً: «ولكن أريد أن يعلم الآباء والأمهات أنه حين يصدر هذا الإعلان، سنكون مستعدين للتحرك فوراً».

وبعد مستويات قياسية من التلقيح، تراجع العدد اليومي للأفراد الذين يتلقون الجرعة الأولى من اللقاح في الولايات المتحدة، ما أجبر السلطات على إعادة النظر في استراتيجيتها، سعياً لإقناع اللامبالين والمشككين.

وبدلاً من مراكز التلقيح المترامية في الملاعب، باتت السلطات تركز في شكل أكبر على العيادات النقالة، وعلى تكثيف نقاط التطعيم القريبة من الأماكن السكنية.