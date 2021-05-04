شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتوقع لقاء بوتين في يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، بأن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته المقررة في أوروبا في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال بايدن رداً على سؤال عن اجتماع ثنائي بينه وبين بوتين: «هذا ما آمل به وأتوقعه»، مضيفاً «نعمل على هذا الأمر».

ويجري بايدن منتصف يونيو/ حزيران المقبل أول زيارة خارجية له تشمل بريطانيا، ثم بلجيكا للمشاركة في قمتي «مجموعة السبع» وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وبهدف لقاء قادة الاتحاد الأوروبي.

واقترح بايدن في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، على بوتين أن يلتقيا على خلفية تصاعد التوتر بين القوتين. وأبدت موسكو اهتماماً بهذا العرض، ولكن سرعان ما تبادل البلدان عقوبات وعقوبات مضادة. على الرغم من ذلك، أكد الكرملين نهاية الشهر الماضي، أن «مواعيد ملموسة» هي قيد الدراسة. وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن على خلفية ملفات خلافية عدة بدءاً بأوكرانيا واتهامات التجسس، إلى جانب التدخل في الانتخابات، وشن هجمات إلكترونية.