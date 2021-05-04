شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نادي مانشستر سيتي، إنجازاً تاريخياً، بصعوده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه وذلك بعد تغلبه على فريق باريس سان جيرمان بهدفين مقابل لا شيء، سجلهما اللاعب رياض محرز في الدقيقتين 11 و 63 من اللقاء، في مباراة الإياب التي أقيمت على استاد الاتحاد بمدينة مانشيستر.

وكان «السيتي» قد تفوق في الذهاب على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف على استاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، وسيواجه السيتي الفائز غداً من ريال مدريد وتشيلسي في نهائي «الشامبيونز ليج» يوم 30 مايو الجاري.

وقدم مانشستر سيتي أداء ونتائج رائعة في البطولة هذا العام؛ حيث إنه خاض 12 مواجهة بواقع 6 في دور المجموعات التمهيدي، ومواجهتين في دور الـ 16، ومثلهما في ربع النهائي، إضافة إلى مواجهتين في نصف النهائي، ولم يتعرض لأي خسارة طوال مشواره، بينما تعادل مرة واحدة في دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي.